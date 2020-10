Dá sa - nedá sa

Ak príde niekto s novým nápadom okamžite rozdelí ľudí na dve skupiny. Prvá skupina bez váhania predloží množstvo argumentov prečo sa to nedá. Druhá sa najprv zamyslí a potom príde s návrhmi ktoré pomôžu návrh zrealizovať.

Z histórie a vlastných skúseností vieme, že druhá skupina býva v živote úspešnejšia ako tá prvá.

Napriek tomu to vyzerá, že na Slovensku v súčasnosti žijú viac menej len ľudia patriaci do

prvej skupiny.

Zoberme si návrh na celoplošné testovanie.

Argumenty za:

získame "snímok" aktuálnej situácie rozšírenia vírusu v populácii s možnosťou cielenej karantény pozitívne testovaných.

ekonomické škody z takejto karantény budú menšie v porovnaní s celoplošnou karanténou.

nepoznáme žiadne iné riešenie okrem uzavretia krajiny.

zabrzdíme rozvoj pandémie (aspoň dočasne). Aj pár zachránených životov stoji za to.

Tento postup sa môže opakovať v niekoľko mesačných odstupoch až do príchodu novej vakcíny.

Argumenty proti:



vláda to organizačne nezvládne lebo sú to amatéri a premiér je chaotik.

je to len marketingová akcia vymyslená premiérom, aby bol slávny.

nedá sa to zrealizovať, lebo sú tam nedomyslené detailné postupy.

nedá sa to časovo stihnúť.

vláda celé leto nič nerobila a teraz vymýšľa zúfalé riešenia.

ľudia sa pri testovaní nakazia.

netreba to robiť lebo korona vírus je celosvetové sprisahanie bohatých ľudí.

účasť na testovaní bude veľmi nízka a testovanie stratí zmysel.

Dalo by sa pokračovať ďalej. Skúsme si rozobrať tieto argumenty.

Testovanie organizuje a riadi armáda. Keďže ju riadi Jaroslav Naď a nie dnes už bývalý kapitán, je dobrý predpoklad, že testovanie bude zvládnuté.

Hoci prišiel s týmto návrhom náš predseda vlády, nie je to jeho vlastný nápad. A ak testovanie zlyhá tak to bude z marketingového hľadiska pre neho dokonalá katastrofa.

Jaroslav Naď predložil časť detailného postupu akcie. Zrejme to stále mnohým nestačí, pretože jeden starosta z Oravy povedal, že sa to nedá, lebo mu nikto nepovedal ako sa budú členovia odberovej komisie stravovať počas testovania!!

Na Lekárske fakulte UK prebehlo testovanie medikov 6. ročníka a napodiv, dá sa to časovo zvládnuť.

Podľa vývoja situácie v Európe spali aj všetky ostatné vlády. Naozaj spali?

Ešte že sa nenakazia v práci, na svadbách a oslavách. To by sme tu mali ozajstnú pandémiu a nie takú chripôčku.

Tento argument nechám bez komentára. Týka sa tých ľudí ktorí veria že zem je plochá a svet riadia Jašteroľudia. Nebudem do nich zapárať, aj bez toho majú dosť nezávidenia hodný život.

Záverečný argument je hodný hlbšieho zamyslenia. Prečo väčšina ľudí zdieľa a šíri tento názor?

Prečo nechceme skúsiť niečo čo možno pomôže, možno nie , ale stojí to za pokus. Je lepšie sedieť na zadku a čakať , kedy si nás vírus nájde?



Prečo veríme tým, ktorí nás presviedčajú, že šifra 88 nie sú iniciály HH, ale obyčajné písmená ďď.?

Prečo strany Hlas a Smer unisono v stereo kvalite vyhlasujú, že podporia testovanie ak im renomovaní odborníci potvrdia zmysel testovania. Myslíte že nájdu takého odborníka? Podľa mňa nie. Prečo? Lebo politika nadovšetko. Aj nad ľudské životy.



A na koniec to najhoršie. Novinári, redaktori, komentátori sa takmer jednohlasne prihlásili k argumentom proti celoplošnému testovaniu. Tento fakt je pre mňa ako predplatiteľa Dennika N a Sme šokujúci. Samozrejme je treba kritizovať správanie sa premiéra, pýtať sa na detaily pripravovanej akcie, konfrontovať zodpovedných, nechať prehovoriť dotknutých dať do protiváhy argumenty za aj proti. Ale na záver by vždy mala byť výzva: Skúsme to napriek pochybnostiam. Pomôžme sebe aj druhým.



Prečo? Lebo nič iné v rukáve nemáme. Novinári si vo svojich príspevkoch sťažujú, že ľudia podliehajú hoaxom a iným pseudo argumentom. Ako si im uniká, že k tomu teraz sami prispievajú.

Páni novinári. Opäť je pred Vami dôležitá výzva. Pomôžte vliať ľuďom trochu nádeje v dnešných ťažkých koronavírusových časoch. Pridajte sa k tým ľuďom, ktorí hľadajú spôsob ako sa to dá. Verím že pomôžete.